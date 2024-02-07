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В Татарстане запустили сайт с информацией обо всех мерах поддержки семей
Для удобства семей, проживающих в Татарстане, разработали новый сайт с информацией обо всех мерах поддержки. Об этом рассказала заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева во время прямого эфира в ЦУР РТ. Трансляция идет во «Вконтакте».
«Этот сайт будет содержать все меры, все категории граждан, чтобы не нужно было искать, в какое учреждение обратиться, чтобы каждый из нас видел, какие меры поддержки предусмотрены лично для меня, для моей семьи, куда я могу обратиться, какой формат документов в моем случае направляется», – пояснила Фазлеева во время прямого эфира.
Сайт family-tatarstan.ru начал свою работу сегодня. Эта платформа для татарстанских семей. На ней есть информация обо всех мерах поддержки, оказываемых в республике, а также анонсы семейных мероприятий и конкурсов.
Ранее стало известно, что в Татарстане утвердили план мероприятий, посвященных Году семьи в России. Его в ноябре прошлого года объявил Президент России Владимир Путин.
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