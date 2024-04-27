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В Татарстане запустили программу диспансеризации ветеранов спецоперации
Государственный фонд «Защитники Отечества» и Министерство здравоохранения Татарстана запустили программу по диспансеризации ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
В Татарстанском филиале фонда обратили внимание на то, что уделяют особое внимание физическому здоровью и психоэмоциональному состоянию демобилизованных участников спецоперации.
Диспансеризация включает профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях улучшения состояния здоровья ветеранов.
Главной особенностью соответствующей программы станет прохождение демобилизованными бойцами аудиологического скрининга для выявления нарушений слуха после полученных контузий, подчеркнули в пресс-службе организации.
За один день ветераны спецоперации смогут полностью проверить свое здоровье, при необходимости специалисты назначат дополнительные исследования, уточнили в фонде.
Диспансеризация будет проводиться на базе госпиталей ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах. Осмотр будет бесплатным. Записаться на диспансеризацию бывшие бойцы смогут через своих социальных координаторов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в фонде «Защитники Отечества» назвали самые частые темы обращений участников СВО.
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