В фонде «Защитники Отечества» назвали самые частые темы обращений участников СВО

Фото: пресс-служба Минюста РТ

В татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества» сотрудники Госюрбюро каждую неделю проводят бесплатные консультации по правовым вопросам для участников спецоперации и их семей. Чаще всего граждане обращаются по вопросам установления отцовства, получения единовременной выплаты и прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РТ.

Много обращений, как рассказали в ведомстве, поступает также по поводу консультаций по открытию некоммерческого фонда, по жилищным вопросам, защите прав потребителей, исполнительного производства и получения удостоверения ветерана боевых действий.

«К заместителю руководителя Госюрбюро Рафаэлю Гиниатуллову обратилось 9 участников СВО, которым были даны подробные разъяснения в соответствии с действующим законодательством и оказано содействие в подготовке проектов заявлений в уполномоченные, надзорные органы», — рассказали «Татар-информу» в Министерстве юстиций республики.

В ведомстве напомнили, что предоставление бесплатной юридической помощи для жителей региона соответствует целям и задачам национального проекта «Демография» по линии сохранения благополучия людей.