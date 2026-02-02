В Татарстане запустили курс по ознакомлению людей старшего поколения с MAX

Фото: © «Татар-информ»

Курсы по ознакомлению с национальным мессенджером MAX запустили в Татарстане для жителей республики старше 55 лет. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

«„Университет третьего возраста” и Союз пенсионеров при поддержке правительства Татарстана запустили для жителей республики старше 55 лет курс по ознакомлению с MAX», – рассказали в пресс-службе мессенджера.

Обучение будет состоять из шести практических уроков – от установки мессенджера и создания аккаунта до организации видеоконференций и настройки двухфакторной аутентификации. Предусмотрена возможность при желании пройти все уроки повторно.

«Занятия стартовали 2 февраля в ИТ-парке имени Башира Рамеева и проходят очно. В перспективе программа будет расширена на другие площадки», – уточнили в пресс-службе.

«Цифровая грамотность – важный элемент качества жизни современного человека. Программа „Освой МАХ” в рамках „Университета третьего возраста” – это еще один шаг к тому, чтобы технологии становились доступными для всех поколений», – отметил в свою очередь заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.

Ранее на итоговом заседании коллегии Минцифры РТ было рассказано, что Татарстан вошел в топ-3 среди российских регионов по внедрению мессенджера MAX.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.