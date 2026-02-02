Татарстан вошел в топ-3 среди российских регионов по внедрению мессенджера MAX

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан вошел в топ-3 российских регионов по внедрению мессенджера MAX. Об этом стало известно из презентации вице-президента по стратегическим проектам VK Рустама Хайбуллова. Он выступил на заседании итоговой коллегии Минцифры РТ.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Хайбуллов сообщил, что Татарстан стал первым регионом, который активно участвовал в переходе пользователей с платформы «Сферум» в мессенджер MAX.

«Татарстан здесь был первым регионом-пилотом, который, собственно говоря, в этой активной миграции, переезде участвовал», – сказал он.

Республика стала одной из первых в стране, где была реализована технология цифрового ID. Он заменяет ряд бумажных документов. Более 1,5 млн россиян уже воспользовались этой возможностью, сообщил Хайбуллов.

«Это льготы студентов, многодетных, это подтверждение возраста за счет интеграции с госуслугами. На текущий момент 1,9 тыс. магазинов уже применяют технологию в Республике Татарстан и реализуют эту возможность для граждан. Соответственно, мы постепенно будем увеличивать количество документов, развивая платформу. На текущий момент она уже очень востребована в Республике Татарстан», – сказал Хайбуллов.

В мессенджере MAX активно развивают сервисы в сфере туризма. Уже сейчас доступна возможность онлайн-бронирования и регистрации пользователей и гостей отелей. Хайбуллов подчеркнул, что Татарстан, будучи гостеприимным регионом с большим количеством мероприятий и гостей, активно участвует в этом процессе. Более 30 отелей республики подключились к сервису онлайн-бронирования в национальном мессенджере.

Татарстан был первым регионом, который внедрил возможность электронного подписания согласий на медицинское вмешательство и обработку персональных данных, заявил Хайбуллов. Эта функция уже масштабируется на другие регионы.

«Татарстан одним из первых запустил сервисы записи [к врачам]. На текущий момент более 60 регионов в стране уже реализовали такую возможность. Для нас важный следующий этап – это реализация возможности закрытия больничного в режиме онлайн», – анонсировал вице-президент по стратегическим проектам VK.

Республика сформировала опыт консолидации всех сервисов для граждан в одном приложении, что стало хорошим примером для других субъектов Российской Федерации, заключил он.