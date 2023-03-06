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Происшествия 6 марта 2023 07:31

В Татарстане запустили движение такси и фур по М5, закрытое из-за непогоды

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С четырех утра возобновили движение транспорта по федеральной трассе М5 в Татарстане, сообщает пресс-служба ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного хозяйства».

Снято временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, а также грузовиков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на трассе М5 в Татарстане из-за непогоды было временно ограничено движение такси, автобусов и грузовиков.

#непогода #ограничение движения большегрузов
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