В Татарстане запустили движение такси и фур по М5, закрытое из-за непогоды

С четырех утра возобновили движение транспорта по федеральной трассе М5 в Татарстане, сообщает пресс-служба ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного хозяйства».

Снято временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, а также грузовиков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на трассе М5 в Татарстане из-за непогоды было временно ограничено движение такси, автобусов и грузовиков.