На M5 в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков

В связи с распоряжением Федерального управления автодорог «Приуралье» временно было ограничено движение по М5, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в районе 19.10 было введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта из-за непогоды.

Печь идет от участках дорог:

- в Бугульминском районе на трех участках - с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км, общей протяженностью 7,5 км;

- в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км, протяженностью 22,5 км.

Ориентировочное время снятия ограничения движения в 04.00 (мск) 06.03.2023 года.