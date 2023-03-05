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На M5 в Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков
В связи с распоряжением Федерального управления автодорог «Приуралье» временно было ограничено движение по М5, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня в районе 19.10 было введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта из-за непогоды.
Печь идет от участках дорог:
- в Бугульминском районе на трех участках - с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км, общей протяженностью 7,5 км;
- в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км, протяженностью 22,5 км.
Ориентировочное время снятия ограничения движения в 04.00 (мск) 06.03.2023 года.
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