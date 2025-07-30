В Татарстане запущена программа поддержки вернувшихся с фронта и их близких

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В Республике Татарстан дан старт федеральной инициативе «Жизнь после Победы», реализуемой партией «Единая Россия» в рамках «Женского движения». Проект направлен на комплексную поддержку военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, и их семей — супруг, матерей, сестер и детей. Он охватывает вопросы социальной адаптации, юридических консультаций, психологической помощи и трудоустройства.

Первая из серии тематических лекций прошла в штабе общественной поддержки партии. В мероприятии приняли участие родные участников специальной военной операции. Модератором и организатором выступила координатор проекта в Татарстане, депутат Госсовета РТ Алсу Набиева.

«Сегодня мы начинаем цикл лекций “Жизнь после Победы”. Он у нас стартует в рамках партийного проекта “Женское движение Единой России”. Будут консультации и лекции от представителей министерств, ведомств, общественных организаций. Тем самым мы хотим помочь семьям, которые столкнулись с кризисом, проблемами. Сегодня у нас выступили представители трех ключевых министерств в сферах социальной защиты, образования и здравоохранения. К нашему проекту подключились все, в том числе и объединение женщин-депутатов в Госсовете республики “Мәрхәмәт – Милосердие”», — отметила Алсу Набиева.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Заместитель министра труда, занятости и соцзащиты РТ Наталья Бутаева представила перечень льгот и мер поддержки, действующих в регионе. В частности, она напомнила о единовременной выплате в 20 тысяч рублей для детей военнослужащих, служащих по контракту и в батальонах «Алга», «Тимер», «Батыр», о субсидиях на газификацию (до 100 тысяч рублей), комплектах для новорожденных, бесплатном горячем питании и приоритетном праве на детский отдых.

Также Бутаева остановилась на программах трудовой и социальной реабилитации участников СВО, правах на трудоустройство, мерах господдержки начинающих предпринимателей.

Замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина рассказала, что в республике действует ряд образовательных льгот: 1 438 детей были зачислены в детские сады вне очереди, семьи почти 6 тысяч дошкольников освобождены от платы за садик. Более 3,4 тысячи детей бесплатно посещают кружки, а 12 тысяч школьников получают двухразовое питание. Также предусмотрены бесплатные обеды для 1 133 студентов СПО.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Для детей и самих участников СВО предусмотрены льготы при поступлении в вузы и колледжи, в том числе возможность перехода с платной формы на бюджетную. Минобрнауки также обеспечивает сирот и детей военнослужащих жильём — в прошлом году квартиры получили 20 человек.

Дополнительно Алсу Асадуллина рассказала о выдаче путевок в детские лагеря и системной психолого-педагогической помощи семьям.

Представитель Минздрава РТ Илшат Минсадыров проконсультировал участниц по вопросам медицинской помощи, реабилитации, получения санаторных путевок и льготных лекарств.

«Отдельно мы проведем лекции на темы психологической поддержки родственников участников СВО и самих военнослужащих. Это могут быть разные запросы: как преодолеть утрату; как помочь бойцу, который себя физически плохо чувствует; как этот период преодолеть, как детям помочь адаптироваться к ситуации. У нас уже четыре темы определены, и дальнейшие пожелания мы хотели бы, чтобы прозвучали от наших участниц», – отметила Алсу Набиева.

Замминистра образования и науки РТ добавила, что сейчас для участия в лекциях заявились более двухсот девушек, женщин по всей республике. Все муниципальные районы принимают участие. «Мы хотели бы, чтобы этот цикл лекций дал возможность нашим девушкам разобраться внутри себя, помочь преодолеть сложные психологические ситуации, чтобы ценность семьи по-прежнему была бы актуальной», — сообщила Алсу Набиева.

В рамках проекта «Женское движение Единой России» уже реализуется множество инициатив: от подготовки детей к учебному году и проведения праздничных акций до организации курсов по переподготовке жен военнослужащих и проведения психологических тренингов.

К инициативе присоединилась и доцент КНИТУ-КАИ, ветеран боевых действий, представитель общества «Знание» и мама погибшего участника СВО Наталья Топал.

«Такие проекты очень важны, потому что эта среда, которая помогает адаптироваться, получить тепло и внимание, потому что люди приходят с одинаковыми проблемами, жизненными чаяниями. Очень важно делиться между собой, и эту энергию добра и тепла друг другу дарить. И потом все вместе мы можем оказать и более профессиональную помощь нашим бойцам на фронте, – сообщила она.

Наталья добавила, что мы – надежный тыл, который здесь их защищает и поддерживает. «Для меня, когда я езжу в зону СВО, всегда важно не только прочитать лекцию, донести какие-то факты, но ещё и обнять каждого. Им там так не хватает этого женского тепла. Я думаю, что роль женщин во времена всех исторических ситуаций очень значительна», — подчеркнула мама погибшего участника.

Видео: пресс-служба «Единой России» в РТ