В Татарстан запретят завозить овец для Курбан-байрама из других регионов России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане введут запрет на ввоз овец для Курбан-байрама из других регионов. Сейчас ветслужба согласовывает с ДУМ РТ приобретение жертвенных животных только в республике. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Призываем приобретать овец только в Татарстане. В следующем году Курбан-байрам пройдет 16 июня. Завоз овец из других регионов согласовывать не будем. Нам необходимо сохранить благополучие республики. В этом году животных завозили из Чувашии», – рассказал спикер.

Мотыгуллин добавил, что в благополучный по заболеваниям животных регион могут завести больных овец из других субъектов. «Когда в регионе выявляется какое-то заболевание, там реализация запрещается, и разными путями через благополучные регионы пытаются реализовать овец», – пояснил он.

Габдулхак Мотыгуллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году Курбан-байрам в Татарстане отпраздновали с 28 по 30 июня. Мероприятие прошло организованно, без происшествий. На специальных площадках республики было забито 13 806 овец, в том числе в Казани – 5 812 голов. Из столицы Татарстана вывезено около 70 тонн биологических отходов.

«В дни празднования Курбан-байрама мы смогли исключить занос инфекций мелкого рогатого скота. Но ситуация по заболеваниям овец в России сложная, и она из года в год не меняется. Поэтому наше предложение – из других регионов овец не завозить», – подчеркнул замначальника управления.

В России по ящуру овец неблагополучны 10 регионов, вакцинация от этого заболевания проводится в 31 субъекте. Бруцеллез овец зафиксирован в 36 регионах, вакцинацию проводят 16 субъектов. Оспа овец и коз выявлена в 10 регионах, вакцинируют от этого заболевания – 29.

«Ввоз овец из таких регионов в Татарстан запрещен. В последние годы овцепоголовье в республике увеличивается. Имеется около 300 тыс. овец. Для внутренней потребности этого достаточно», – заключил Мотыгуллин.

В прошлом году в Татарстан было завезено более 49,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 12,5 тыс. голов – импортного.

Напомним, ранее Мотыгуллин также сообщил, что в республике опасатся завоза опасных заболеваний животных и птиц из соседних регионов. По его словам, есть угроза заноса таких заболеваний, как африканская чума свиней, грипп птиц, ящур, бруцеллез, чума плотоядных, оспа овец и коз и других.