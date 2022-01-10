Правительство Татарстана запретило продажу алкоголя в местах повышенной опасности

Правительство Татарстана запретило продажу алкогольной продукции в местах повышенной опасности. Соответствующее постановление, подписанное 30 декабря 2021 года Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано сегодня.

Розничную реализацию и продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания запретили в 620 местах повышенной опасности.

В списке в числе прочих оказались 219 объектов «Газпром трансгаз Казани», 143 точки «Татнефти». Кроме них, указаны по девять участков на «ТАИФ-НК» и «Казаньоргсинтезе». Еще 28 точек принадлежат «Нижнекамскнефтехиму» и 35 — «Транснефть – Прикамье». На предприятиях спирт, как правило, используется для обеспечения технологического процесса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, о росте в республике оборота нелегального алкоголя и том, какое наказание грозит за незаконную продажу.