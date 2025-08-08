В Татарстане зафиксирован второй случай клещевого энцефалита с начала сезона

С начала сезона клещевых инфекций второй житель Татарстана заразился клещевым энцефалитом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ.

«Укус клещом жителя Набережных Челнов произошел при сборе грибов в Менделеевском районе, который является эндемичным по клещевому энцефалиту. Мужчина не соблюдал меры профилактики, находясь в лесу. Он удалил клеща самостоятельно, в медицинскую организацию не обращался. Клещ не был исследован», – сообщили агентству.

Напомним, что первый в сезоне случай заражения энцефалитом произошел на отдыхе в лесу в Башкирии.

Всего с начала года в татарстанские больницы по поводу укусов клещей обратились 9 026 человек, из них 2 227 – дети.