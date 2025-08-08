news_header_top
Происшествия 8 августа 2025 10:47

С начала года в больницы из-за укусов клещей обратились более 9 тысяч татарстанцев

Фото: Роспотребнадзор по РТ

С начала года в татарстанские больницы по поводу укусов клещей обратились 9 026 человек, из них 2 227 – дети.

Как сообщает Роспотребнадзор по РТ, наибольшее количество укусов зарегистрировано в Казани – 3 330 человек, в Набережных Челнах – 866 человек, в Нижнекамском районе РТ – 580 человек.

Зарегистрировано четыре случая иксодового клещевого боррелиоза и два случая клещевого энцефалита. Прививки против клещевого энцефалита сделали 14 447 человек.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан напоминает о важности соблюдения правил личной профилактики при посещении лесов, сборе грибов и ягод, а также при работах на приусадебных участках.

#клещевой энцефалит #укусы клещей
