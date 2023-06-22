В Татарстане зафиксирован исторический максимум по числу вакансий для безработных

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В Татарстане зафиксирован исторический минимум по безработице и исторический максимум числа вакансий, который сегодня предлагает работодатель. На одного безработного приходится 5-6 вакансий. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«При этом безработица носит структурный характер, то есть идет несоответствие между спросом и предложением. В территориальном плане есть территории трудоизбыточные, а есть трудонедостаточные. Этот же момент наблюдается и с профессионально-квалификационной точки зрения», — отметила она.

На рынке труда в Татарстане сегодня зарегистрировано 6,3 тыс. безработных, в то же время работодатели региона предлагают 35 тыс. вакансий.

В целом Республика Татарстан имеет высокий уровень занятости — 61,8%, в то время как в среднем по России он составляет 60,2%, а по ПФО — 59,6%.

«С начала года в Татарстане наблюдается рост числа занятых в экономике – сегодня это 1 млн 268 тыс. человек, то есть практически плюс 27 тыс. человек по сравнению с началом года», – сообщила Зарипова.

Ранее Минтруд назвал самые востребованные профессии в Татарстане.