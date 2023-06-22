Минтруд РТ назвал самые востребованные профессии в Татарстане

Фото: скриншот презентации.

Водители, инженеры, врачи и медсестры являются самыми востребованными профессиями на рынке труда в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Рейтинг наиболее востребованных профессий возглавляют инженеры, электрогазосварщики, водители автомобилей, а также профессии в отрасли строительства — штукатуры, арматурщики, монтажники, каменщики. В социальной сфере — это врачи, медицинские сестры, педагоги дошкольного образования. Также наблюдается нехватка инженеров и агрономов», — отметила спикер, представив заработную плату по востребованным специальностям.

Зарипова добавила, что российский рынок труда стремительно изменяется. Активно вырисовывается устойчивая тенденция развития ИТ-сферы.

«Сегодня она демонстрирует высокую актуальность и конкурентоспособность. Также отмечается нехватка программистов. В них очень нуждается работодатель», — сообщила докладчица.