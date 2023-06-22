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Минтруд РТ назвал самые востребованные профессии в Татарстане
Водители, инженеры, врачи и медсестры являются самыми востребованными профессиями на рынке труда в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
«Рейтинг наиболее востребованных профессий возглавляют инженеры, электрогазосварщики, водители автомобилей, а также профессии в отрасли строительства — штукатуры, арматурщики, монтажники, каменщики. В социальной сфере — это врачи, медицинские сестры, педагоги дошкольного образования. Также наблюдается нехватка инженеров и агрономов», — отметила спикер, представив заработную плату по востребованным специальностям.
Зарипова добавила, что российский рынок труда стремительно изменяется. Активно вырисовывается устойчивая тенденция развития ИТ-сферы.
«Сегодня она демонстрирует высокую актуальность и конкурентоспособность. Также отмечается нехватка программистов. В них очень нуждается работодатель», — сообщила докладчица.
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