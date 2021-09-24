В Татарстане заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 18%

В Татарстане заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превысила эпидпорог на 18%. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Показатель заболевших ОРВИ у нас в 1,3 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Случаев гриппа не зарегистрировано. Вместе с тем заболеваемость острыми вирусными респираторными инфекциями выше эпидемиологического порога на 18%», – отметила спикер.

Любовь Авдонина добавила, что такое значение не критично, введение ограничений Роспотребнадзор пока не рассматривает, однако не исключает в случае ухудшения эпидобстановки.

В Татарстане за прошедшую неделю обнаружили 10 положительных находок рс-вируса.

На прошлой неделе заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ констатировала, что в республике начался сезон распространения ОРВИ.