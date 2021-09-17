Роспотребнадзор: В Татарстан пришел сезон ОРВИ

В Татарстане начался сезон распространения острых респираторных вирусных инфекций. Об этом на пресс-конференции в Едином информационном центре рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы продолжаем мониторинг за вирусами, циркулирующими среди населения. В основном определяется, что это вирусы негриппозной этиологии. Но от недели к неделе их количество увеличивается», – отметила спикер.

Подводя итоги позапрошлой недели, Роспотребнадзор РТ сообщал, что выделено две положительные находки вирусов, итоги прошедшей недели показали уже шесть положительных находок: четыре РС-вируса, два риновируса.

«Это подтверждает то, что сезон острых вирусных респираторных инфекций, который мы традиционно ожидаем, к нам пришел, и на сегодня вирусы начинают циркулировать», – констатировала Любовь Авдонина.