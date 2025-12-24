В Татарстане заболеваемость онкологией у сельских жителей выше, чем среди городских

В Татарстане заболеваемость онкологией у сельских жителей выше, чем среди городского населения. Об этом на семнадцатом заседании Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва заявил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Злокачественные новообразования чаще регистрируются у сельских жителей. Это свидетельствует о позднем обращении и недостаточном вовлечении сельчан в профилактические мероприятия», – рассказал он.

При этом, по словам Абашева, показатели распространенности хронических заболеваний у сельских жителей ниже, чем среди городских.

«Несмотря на большую долю лиц старше трудоспособного возраста среди сельского населения, показатели распространенности хронических заболеваний у них ниже, чем у городского. Особенно тревожным сигналом является то, что число состоящих на учете онкопациентов на селе ниже на 30%», — рассказал он.

«Татар-информ» рассказывал, что в республике 127 тысяч человек живут с онкологическими заболеваниями. При этом за прошедшие 10 месяцев 2025 года впервые выявлено более 19 тысяч новых случаев.