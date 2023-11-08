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В Татарстане за взятку в 100 тысяч рублей будут судить начальника Новошешминского ГИБДД
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов утвердил обвинительное заключение по делу против 38-летнего начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Новошешминскому району, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ему предъявили обвинение в получении взятки в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, 26 июля этого года в Новошешминске мужчина от представителя организации-грузоперевозчика получил взятку за предоставление информации о местах, где будут выставлены пункты весового и габаритного контроля, а также за помощь в беспрепятственном проезде транспорта по дорогам района.
Фигурант свою вину частично признал. Вместе с ним к уголовной ответственности привлекается и 34-летний взяткодатель, который полностью признал вину. Обоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Новошешминский районный суд для рассмотрения по существу.
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