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Происшествия 1 сентября 2023 10:38

Начальника ГИБДД по Новошешминскому району подозревают в получении взятки

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Фото: © «Татар-информ»

По подозрению во взяточничестве задержан начальник отдела ГИБДД по Новошешминскому району. Об этом «Татар-информу» соообщили источники, знакомые с ситуацией.

По предварительным данным, сотрудник ГИБДД получил взятку в размере 100 тысяч рублей от посредников компании, которая занимается грузовыми перевозками.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.

#взяточничество
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