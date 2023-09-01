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Начальника ГИБДД по Новошешминскому району подозревают в получении взятки
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По подозрению во взяточничестве задержан начальник отдела ГИБДД по Новошешминскому району. Об этом «Татар-информу» соообщили источники, знакомые с ситуацией.
По предварительным данным, сотрудник ГИБДД получил взятку в размере 100 тысяч рублей от посредников компании, которая занимается грузовыми перевозками.
В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.
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