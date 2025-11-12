В Татарстане за восемь лет по нацпроекту отремонтировано более 1,7 тыс. км дорог

По национальному проекту в Татарстане с 2017 по 2024 год в нормативное состояние приведено более 1,7 тыс. км автомобильных дорог. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Карим Нурмухаметов.

«Вся программа потребовала вложений более 80 млрд рублей, из которых около 50,9 млрд рублей выделены из федерального бюджета», – рассказал он.

В Казанской агломерации за восемь лет отремонтировано около 540 км дорог, включая участки улично-дорожной сети – 133,4 км. В Набережночелнинской агломерации отремонтировано около 333 км, из них 74 км приходится на улично-дорожную сеть.

В Нижнекамской агломерации в нормативное состояние приведено почти 43 км, в том числе 24 км улично-дорожной сети. Кроме того, за этот период было отремонтировано около 803 км региональных дорог.

Татарстан с 2017 года участвовал в федеральном приоритетном проекте «Безопасные качественные дороги». С 2019 года он стал частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а позже – «Безопасные качественные дороги».

На смену нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году пришел новый национальный проект «Инфраструктура для жизни».