Вложения более чем на 80 млрд рублей: как нацпроект изменил дороги Татарстана

Почти 2 тыс. км автодорог отремонтировано в Татарстане благодаря национальному проекту. Какие дороги и мосты восстановлены и какие работы проводятся по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказал в интервью «Татар-информу» начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Карим Нурмухаметов.





Начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Карим Нурмухаметов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вся программа потребовала вложений более 80 млрд рублей»

– Карим Альфредович, Татарстан с 2017 года участвовал в федеральном приоритетном проекте «Безопасные качественные дороги». С 2019 года он становится частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а позже – «Безопасные качественные дороги». Каких результатов за эти годы удалось добиться благодаря реализации проектов?

– За период с 2017 по 2024 год благодаря реализации национального проекта в нормативное состояние приведено более 1,7 тыс. км автомобильных дорог. В том числе в Казанской агломерации отремонтировано около 540 км дорог, включая участки улично-дорожной сети, а это 133,4 км.

В Набережночелнинской агломерации отремонтировано около 333 км, из них 74 км приходится на улично-дорожную сеть. В Нижнекамской агломерации в нормативное состояние приведено почти 43 км, в том числе 24 км улично-дорожной сети. И было отремонтировано около 803 км региональных дорог.

– Сколько средств было направлено на ремонт?

– Вся программа потребовала вложений более 80 млрд рублей, из которых около 50,9 млрд выделены из федерального бюджета. И эти инвестиции сыграли важную роль в повышении безопасности и качества дорожной сети Татарстана.

«Для снижения заторов и повышения пропускной способности дорожной сети по всему Татарстану реконструировались и строились новые дороги» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Какие дороги и улицы, ремонт которых так долго ждали татарстанцы, обустроены благодаря национальному проекту? Где ремонт помог решить проблему с заторами?

– За весь период реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведены масштабные ремонты основных магистральных улиц в городских агломерациях. Для снижения заторов и повышения пропускной способности дорожной сети по всему Татарстану реконструировались и строились новые дороги.

Так, реконструкция участка региональной дороги Казань – Шемордан от 16+200 до 21+977 км позволила повысить комфортность передвижения автомобилистов. То есть удалось увеличить пропускную способность этого участка и снизить заторы.

Реконструкция участка автодороги Набережные Челны – Сарманово от 29+600 до 33+370 км улучшила транспортное сообщение между городом и районом.

В Казанской агломерации отремонтированы дороги на улицах Николая Ершова, Кулахметова, участок Фатыха Амирхана – от ул. Маршала Чуйкова до Михаила Миля. Благоустроены Сибирский тракт – от ул. Космонавтов до Академика Арбузова, проспект Ибрагимова – от ул. Восстания до Воровского.

В Набережных Челнах построена новая дорога по улице Машиностроительная – участок от проспекта Яшьлек до проспекта Залесный, что разгрузило внутригородскую транспортную систему. Реконструирована дорога по ул. Гостева – от Аэродромной до Батенчука, что позволило повысить ее пропускную способность и снизить заторы внутри города. Отремонтирован участок проспекта Хасана Туфана – от ул. Раскольникова до проспекта Сююмбике.

В Нижнекамске построена дорога по проспекту Мира до пересечения с улицей Корабельная. Это значительно улучшило связь между районами и уменьшило нагрузку на другие улицы города.

В Нижнекамской агломерации также капитально отремонтированы дорога по улице Ахтубинская – от ул. Индустриальная до 50 лет Октября, проспект Вахитова – от ул. Соболековская до кольца проспекта Химиков. Проспект Химиков отремонтирован от ул. Корабельной до Южной. Ремонт провели и на улице Студенческой – от проспекта Строителей до Корабельной.

Все эти работы, выполненные по национальному проекту, поспособствовали решению проблемы заторов. Теперь обеспечено более плавное и безопасное движение транспорта в городах и на ключевых магистралях республики.

«В Татарстане построены и введены в эксплуатацию несколько значимых объектов, которые существенно улучшили транспортную инфраструктуру» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Благодаря национальному проекту удалось реализовать и крупные инфраструктурные проекты.

– Да, за время реализации национального проекта в Татарстане построены и введены в эксплуатацию несколько значимых объектов. Они также существенно улучшили транспортную инфраструктуру.

Например, в Казани построен Вознесенский тракт. Его участок от улицы Гвардейской до проспекта Победы стал важной связующей дорогой, обеспечивающей удобное сообщение внутри города. А строительство второго этапа от проспекта Победы до трассы М7 завершило развитие важного транспортного коридора.

Автомобильная дорога от улицы Несмелова до трассы М7 через жилой комплекс «Серебряный бор» значительно облегчила транспортный поток в Кировском районе Казани.

Кроме того, построен участок дороги Большого Казанского кольца – от улицы Технической до Кировской дамбы. Улица Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева расширена и модернизирована на 1,8 км. Это тоже способствует разгрузке городских дорог.

Эти и другие проекты не только повысили качество дорог и транспортную доступность, но и привели к развитию городской и региональной инфраструктуры.

– По национальному проекту также проводится ремонт аварийных мостов. Сколько мостов уже восстановлено?

– Начиная с 2020 года приведены в нормативное состояние 146 мостов и путепроводов на региональных и местных дорогах. Их общая протяженность более 4 тыс. погонных метров. Кроме того, построено 12 новых мостов, в том числе в населенных пунктах.

Так, капитально отремонтированы мосты через Агрызку в Агрызе и через реку Бирля на автомобильной дороге Большие Кайбицы – Камылово, восстановлен мост через реку Мензеля в селе Сарманово. В Казани отремонтирован Романовский мост, в Чистополе – мост через реку Берняжку.

И это лишь несколько примеров. В планах – продолжить ремонт и реконструкцию мостовых сооружений, строить новые искусственные сооружения. Все это необходимо для безопасности и надежности дорожной инфраструктуры.

«Ежегодно совместно с ГИБДД мы анализируем ситуацию на дорогах, выявляем аварийно-опасные участки» Фото: © «Татар-информ»

«Установлено 200 камер видеонаблюдения для контроля ситуации на дорогах»

– Вы уже упомянули, что работы, которые проводятся в рамках нацпроекта, направлены в том числе на повышение безопасности дорожного движения. Какие мероприятия проводились в местах концентрации ДТП? Сколько аварийно-опасных участков устранено?

– Да, эта работа является одним из приоритетов в реализации национального проекта. Ежегодно совместно с ГИБДД мы анализируем ситуацию на дорогах, выявляем места, где фиксируется повышенное число дорожно-транспортных происшествий, то есть так называемые аварийно-опасные участки. К примеру, в прошлом году выявлено 135 аварийно-опасных участков, в том числе 45 мест концентрации ДТП.

На основе этого анализа разрабатываются мероприятия по устранению таких участков. Это самые разные меры – от простых инженерных решений до серьезных инфраструктурных проектов.

За пять лет, начиная с 2020 года, установлено более 1,4 тыс. дорожных знаков для предупреждения аварийных ситуаций. Установлены барьерные ограждения общей протяженностью 4,9 км для предотвращения выездов на встречную полосу.

Обустроено 13,1 км тротуаров для пешеходов и 28 автобусных остановок. Создано 10 новых пешеходных переходов. Смонтировано около 5,8 км освещения для повышения безопасности в темное время суток. Установлено 16 искусственных неровностей для снижения скорости и предупреждения аварий.

То есть проведено достаточно много эффективных мероприятий. Однако полностью ликвидировать все аварийно-опасные участки можно лишь при длительном контроле над дорожной обстановкой.

В Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях запланированы мероприятия по устранению потенциально опасных участков, зон повышенного риска и мест ДТП с погибшими.

– По национальному проекту идет внедрение интеллектуальных транспортных систем. Какой объем работ выполнен?

– Начну с того, что в Татарстане создана автоматизированная информационная система – Единая платформа управления транспортной системой.

В части внедрения интеллектуальных транспортных систем с 2020 по 2024 год выполнен огромный объем работ. За это время в агломерациях установлено 500 детекторов мониторинга транспортных потоков для сбора данных о движении.

Развернуто 88 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Установлены два пункта автоматического весогабаритного контроля грузового транспорта.

Кроме того, установлено 200 камер видеонаблюдения для контроля ситуации на дорогах. Модернизировано 99 светофоров для работы в режиме адаптивного управления движением. А в двух из них оборудованы подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и чрезвычайных ситуаций. Работает также 15 метеостанций для мониторинга погодных условий.

– Как ИТС помогают в решении проблемы с загруженностью дорог?

– Интеллектуальные транспортные системы помогают более эффективно распределять транспортные потоки. Сейчас 250 светофоров в Казани и 35 в Набережных Челнах обеспечивают адаптивное управление движением. И это повышает пропускную способность дорог.

Благодаря системам сбора данных о дорожном движении на всех участках магистральных городских дорог в агломерациях можно оперативно реагировать на изменение дорожной ситуации.

Системы метеомониторинга интегрированы в Единую платформу управления транспортной системой, что позволяет учитывать погодные условия при управлении движением.

То есть интеллектуальные транспортные системы помогают не только регулировать движение в реальном времени, но и повысить пропускную способность дорог, снизить время в пути. И главное, что все это способствуют снижению аварийности.

«Интеллектуальные транспортные системы помогают более эффективно распределять транспортные потоки» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Проект ставит перед собой более широкие цели по улучшению качества жизни людей»

– Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершилась в конце прошлого года. Удалось ли достичь всех поставленных целей, перевыполнить какие-то показатели?

– Да, можно констатировать, что поставленные цели были успешно выполнены, а некоторые показатели даже перевыполнены.

Так, доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, выросла с 46,3% в 2017 году до 51,6% в 2024 году. А в городских агломерациях 85,9% автодорог соответствует нормативам. В 2017 году их доля составляла 72,5%.

В частности, в Казанской агломерации этот показатель вырос с 74,7% до 86,1%, в Набережночелнинской – с 70,7% до 85,9%, а в Нижнекамской – с 63,6% до 85,01%.

– На смену нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году пришел новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Какие задачи решаются в рамках этого нацпроекта? В чем его отличие от БКД?

– С этого года мероприятия по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и приведению автомобильных дорог в нормативное состояние проводятся в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Этот проект ставит перед собой более широкие цели по улучшению качества жизни людей через развитие транспортной системы.

То есть новый нацпроект ориентирован на создание комфортных условий для жителей, развитие городской и региональной инфраструктуры. Все это способствует улучшению качества жизни, экономическому развитию и гармоничному росту территорий.

По новому национальному проекту мы продолжим работу по увеличению доли автодорог, соответствующих нормативам. К 2030 году не менее 85% дорог в городских агломерациях и не менее 60% региональных дорог должны быть в нормативном состоянии.

Все результаты и показатели, достигнутые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», не теряют своей актуальности и продолжат развиваться.

«Начиная с 2020 года приведены в нормативное состояние 146 мостов и путепроводов на региональных и местных дорогах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Какие работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»? Назовите самые значимые объекты.

– Всего в этом году будет отремонтировано более 200 км автомобильных дорог регионального и местного значения. В том числе свыше 43 км дорог будет обновлено в городских агломерациях. Кроме того, в нормативное состояние будут приведены искусственные сооружения общей протяженностью более 1 км.

Среди важных объектов – строительство моста через Ошму в Мамадыше и подходов к нему, реконструкция моста через Возжайку в селе Камаево Менделеевского района, ремонт путепровода на улице Достоевского в Казани.

Будут капитально отремонтированы дороги по нескольким ключевым маршрутам. Например, участок автодороги Казань – Салмачи – Куюки от 0+000 до 2+847 км, участок дороги Елабуга – Лекарево – Большие Армалы от 12+112 до 14+701 км, а также дороги по улицам Журналистов и Амирхана Еники в Казани, проспект Яшьлек в Набережных Челнах, дорога по улице Лесная в Нижнекамске.

В этом году также началась реконструкция транспортной развязки на трассе Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжилось внедрение интеллектуальных транспортных систем. Установлено 19 новых светофоров с системами адаптивного управления, из них 13 в Казани и 6 – в Набережных Челнах.

– Как в следующем году будет развиваться этот национальный проект в республике?

– Мы продолжим работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог как регионального, так и местного значения. Эти мероприятия будут ориентированы на достижение целей национального проекта.

Программа включает широкий спектр мероприятий: строительство новых дорог, реконструкция существующих магистралей, а также капитальный и текущий ремонты. То есть мы продолжим системную работу модернизации дорожной сети.

– Помимо национального проекта в этом году в Татарстане был сделан упор на восстановление и развитие улично-дорожной сети. С таким объемом финансирования и в таком масштабе программа реализуется впервые. К каким результатам пришли к концу года?

– Действительно, этот год стал знаковым для дорожной отрасли республики. По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова дополнительно выделено около 20 млрд рублей на дороги местного значения.

Работы организованы таким образом, что ответственность за распределение средств возложена на исполнительные комитеты муниципальных образований. Это обеспечивает более точечный подход к ремонту в конкретных населенных пунктах.

Благодаря значительному финансированию восстановлено более 1,3 тыс. км дорог местного значения. Капитально обновлена дорожно-уличная сеть в крупных городах республики – Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске – общей протяженностью 748,5 км.

При этом работы велись не только в крупных городах, но и в сельских населенных пунктах, а это особенно важно для создания комфортных условий проживания на сельских территориях. Особое внимание уделялось подъездным путям к социально значимым объектам – ремонтировались дороги к фермерским хозяйствам, садовым обществам, а также до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Главный результат – отремонтированы дороги и улицы, которые до этого испытывали серьезные нагрузки и имели изношенное покрытие, создавая проблемы для жителей и транспорта.