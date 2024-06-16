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В Татарстане за три года выявили 99% собственников ранее учтенной недвижимости
В Татарстане с 2021 года в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» выявлено 99% правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.
За это время количество объектов без прав сократилось с 695 тыс. до 5,4 тыс., государственные права зарегистрированы в отношении примерно 118 тыс. объектов недвижимости, уточнили в ведомстве.
«Полномочиями по <...> выявлению [правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости], согласно Федеральному закону №518-ФЗ, наделены органы государственной власти и местного самоуправления. За последние два с половиной года в рамках реализации данного закона в ЕГРН внесено столько данных, сколько не было внесено за предшествующие десять лет — около 700 тысяч», — пояснил заместитель руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров.
В нынешнем, 2024 году в республике продолжается работа по внесению соответствующих сведений. По информации Минземимущества РТ, необходимо выявить правообладателей 5,4 тыс. ранее учтенных объектов недвижимости.
«Нам удалось сократить количество объектов, сведения о правообладателях которых отсутствовали в ЕГРН, на 99%. Несмотря на небольшое в цифровом выражении количество оставшихся объектов, это самые сложные объекты. К ним можно отнести бесхозное и выморочное имущество. Тем не менее в этом году в Татарстане должны полностью завершиться мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости», — заверил заместитель министра земельных и имущественных отношений региона Алмаз Киямов.
Достоверные сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, имеют важное значение для обеспечения прозрачности и эффективного управления земельным и имущественным комплексом региона. Гражданам же они позволяют беспрепятственно совершать сделки с недвижимостью, а также защитить ее от мошеннических действий, напомнили в Росреестре.
В начале года Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил найти всех владельцев бесхозной недвижимости в Татарстане, о чем сообщал «Татар-информ».
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