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Минниханов поручил найти всех владельцев бесхозной недвижимости в Татарстане
Власти Татарстана должны знать всех собственников бесхозных объектов недвижимости. Такое заявление сделал Раис республики Рустам Минниханов на коллегии Минземимущества РТ.
«Министерству необходимо совместно с Управлением Росреестра, органами местного самоуправления завершить работы по выявлению собственников объектов недвижимости, уделить особое внимание объектами капитального строительства. Мы должны знать всех собственников зданий и помещений!» – обратился к участникам коллегии Рустам Минниханов.
В Татарстане выявили значительное количество бесхозных объектов и выморочного имущества, поэтому Минземимуществу поручили совместно с главами районов республики оформить эти объекты в муниципальную собственность и вовлечь в хозяйственный оборот все неиспользуемые объекты.
«По моей информации, это более 400 тысяч квадратных метров. Это одна из возможностей пополнения местного бюджета», — отметил руководитель республики.
Ранее на коллегии Минниханов заявил о проблемах, которые есть с предоставлением жилья для детей-сирот.
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