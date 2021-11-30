В Татарстане за сутки зарегистрировано 242 новых случая коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 242 новых случая коронавируса Covid-19. Четыре случая заражения завозные, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Восемьдесят два человека госпитализировано, 160 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 117 человек. В Набережных Челнах отмечено 34 случая болезни, тогда как в Нижнекамском районе — 12, а в Чистопольском — 11. Всего инфицированные выявлены в 21 муниципалитете республики.

Таким образом, по данным на 30 ноября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 38 053 случая заболевания. Выздоровели 31 454 жителя Татарстана, причем 306 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 031 392 татарстанца, прирост числа вакцинаций за день составил 10 530. Обеими дозами привиты 1 549 548 человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что темпы прироста Covid-случаев в Татарстане незначительно снижаются.