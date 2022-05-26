В Татарстане за сутки зарегистрировали 142 новых случая коронавируса

В Татарстане зафиксировано 142 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 — на пять меньше, чем накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом доля пациентов, которым понадобилась госпитализация, остается высокой: в больницы был доставлен 71 человек по сравнению с 65 за минувшие сутки.

Всего по данным на 26 мая 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 149 440 случаев заболевания. Выздоровели 144 570 жителей Татарстана, причем за последний день излечились 196 пациентов.

За день в регионе официально не было зарегистрировано ни одного нового умершего от Covid-19. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике остается равным 1995.

Вместе с тем из данных Росстата следует, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве субъектов Федерации.