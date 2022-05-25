В Татарстане зарегистрировано 147 новых случаев коронавируса

В Татарстане еще 147 человек заболели коронавирусом, 65 понадобилась госпитализация. Таковы данные портала стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в республике выявили 149 298 ковид-случаев. 144 374 человека уже выздоровели, в том числе 146 за последние сутки.

Впервые за последние пять дней зарегистрированы летальные случаи из-за последствий Covid-19. Жертвами коронавируса стали двое жителей РТ. Общее количество смертей от инфекции составило 1 995.