news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
25 мая 2022  11:36

В Татарстане зарегистрировано 147 новых случаев коронавируса

news_top_970_100

В Татарстане еще 147 человек заболели коронавирусом, 65 понадобилась госпитализация. Таковы данные портала стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в республике выявили 149 298 ковид-случаев. 144 374 человека уже выздоровели, в том числе 146 за последние сутки.

Впервые за последние пять дней зарегистрированы летальные случаи из-за последствий Covid-19. Жертвами коронавируса стали двое жителей РТ. Общее количество смертей от инфекции составило 1 995.

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100