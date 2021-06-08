В Татарстане за сутки выявлено 30 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них лишь один завозной, а все остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Семь человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 12 человек. Среди других муниципалитетов республики по числу инфицированных лидируют Набережные Челны — здесь выявлено три случая болезни. Всего же за день больные Covid-19 зарегистрированы в 12 муниципальных образованиях.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтверждены 21 726 случаев заболевания. Выздоровели 18 693 жителя Татарстана, в том числе восемь — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 404 410 татарстанцев. Уже привиты второй дозой 283 066 жителей республики. Прирост числа вакцинированных за сутки составил 6 255 человек.

Записаться на вакцинацию от Covid-19 можно пятью способами: через единый портал госуслуг РФ, через портал государственных и муниципальных услуг РТ, по единому номеру 122, при обращении в МФЦ и при обращении по контактным телефонам в поликлиники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России за вчерашний день выявили максимальное с марта число случаев коронавируса.