В России выявили максимальное с марта число случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9 977 зараженных новым коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В последний раз выше этой отметки количество заболевших поднималось 14 марта. Тогда было выявлено 10 083 случая болезни.

Наибольшее число заражений зафиксировано в Москве. За сутки в столице Covid-19 заболели 3 817 человек, что стало максимальным показателем с середины мая.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что что сделавший ранее прививку от Covid-19 Президент РФ Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса.