В Татарстане за сутки выявлено 214 случаев Covid-19

В Татарстане зафиксировано 214 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, по данным на 1 мая 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 144 838 случаев заболевания. Выздоровели 138 799 жителей Татарстана, причем 222 человека излечились за минувшие сутки.

При этом еще двое татарстанцев стали жертвами SARS-CoV-2. Общее число официально признанных жертв пандемии в республике достигло 1979.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов призвал обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и на транспорте.