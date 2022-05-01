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Ру Тат
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Здоровье
1 мая 2022  14:54

В Татарстане за сутки выявлено 214 случаев Covid-19

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В Татарстане зафиксировано 214 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, по данным на 1 мая 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 144 838 случаев заболевания. Выздоровели 138 799 жителей Татарстана, причем 222 человека излечились за минувшие сутки.

При этом еще двое татарстанцев стали жертвами SARS-CoV-2. Общее число официально признанных жертв пандемии в республике достигло 1979.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов призвал обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и на транспорте.

#коронавирус #статистика
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