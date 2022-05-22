В Татарстане за сутки выявлено 174 случая коронавируса

В Татарстане зафиксировано 174 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 по сравнению с 175 накануне и 176 за два дня до этого. При этом число госпитализированных уменьшилось до 49 с 56 в субботу и 71 в пятницу. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Соответственно, по данным на 22 мая 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 148 833 случая заболевания. Выздоровели 143 873 жителя Татарстана, причем 172 человека излечились за минувшие сутки.

За день в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от Covid-19. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике по-прежнему равняется 1993.

Вместе с тем из данных Росстата следует, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 отмечается в большинстве субъектов Федерации.