В Татарстане за сутки выявили 80 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них три завозных, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тридцать девять человек госпитализировано, 41 получает лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразился 41 человек. В Зеленодольском районе отмечено десять случаев болезни, в Буинском — семь. Всего инфицированные выявлены в 17 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 30 декабря 2021 года с начала пандемии в республике подтверждены 42 617 случаев заболевания. Выздоровели 36 264 жителя Татарстана, причем 89 излечились за минувшие сутки.

При этом официально признан скончавшимся от Covid-19 1431 человек, причем 1134 летальных случая приходятся на 2021 год. За последние сутки от коронавируса умерли шесть заболевших. Разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в разных регионах России, включая и Татарстан.

Вакцинированы в общей сложности 2 290 149 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 2 553. Обеими дозами привиты 1 860 115 человек. Ревакцинированы пока только 134 326 жителей республики.