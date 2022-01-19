В Татарстане за сутки выявили 111 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них девять завозных, а остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Двадцать один человек госпитализирован, 90 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 72 человека. В Набережных Челнах отмечен 21 случай болезни, в Нижнекамском районе — шесть. Всего инфицированные выявлены в десяти муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 19 января 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 44 633 случая заболевания. Выздоровели 37 906 жителей Татарстана, причем 120 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 334 720 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 6620. Обеими дозами привиты 1 870 548 человек. Прошли ревакцинацию 161 913 жителей республики.

Накануне, 18 января, стало известно, что первые 11 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса подтверждены в Татарстане. Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии.