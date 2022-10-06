В Татарстане за сутки 341 человек заразился коронавирусом

За прошедшие сутки 341 татарстанец заразился коронавирусом Covid-19 по сравнению с 346 накануне. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 61 пациенту, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 65 человек. В то же время после болезни полностью поправились 492 человека — днем ранее выздоровевших насчитывалось 583.

Всего по данным на 6 октября 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально зарегистрирован 182 141 случай заболевания. Выздоровели в общей сложности 175 643 жителя республики.

За сутки в регионе официально не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане равняется 2004 — в последний раз информация о летальных исходах появлялась 20 сентября.

Вместе с тем, согласно информации Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 существует в большинстве регионов страны. В частности, за июль 2022 года от него и с ним в России умерли 3284 человека.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Казанской ярмарке в течение трех дней будет работать мобильный пункт вакцинации от Covid-19 и гриппа.