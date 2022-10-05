На Казанской ярмарке в течение трех дней можно будет привиться от гриппа и Covid

Мобильный пункт вакцинации начал работать на выставке «Индустрия здоровья» Казанской ярмарки. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

Три дня на Оренбургском тракте, 8 в павильоне №3 можно сделать прививку от гриппа и новой коронавирусной инфекции. «Спутник V» можно будет ввести и интраназальным способом, отметили агентству в горздраве.

5-6 октября медики будут работать с 10.00 до 16.00 и 7 октября с 10.00 до 13.00.