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Ру Тат
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Здоровье
5 октября 2022  13:47
Эвелина Киселёва

На Казанской ярмарке в течение трех дней можно будет привиться от гриппа и Covid

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Мобильный пункт вакцинации начал работать на выставке «Индустрия здоровья» Казанской ярмарки. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани. 

Три дня на Оренбургском тракте, 8 в павильоне №3 можно сделать прививку от гриппа и новой коронавирусной инфекции. «Спутник V» можно будет ввести и интраназальным способом, отметили агентству в горздраве.

5-6 октября медики будут работать с 10.00 до 16.00 и 7 октября с 10.00 до 13.00.

#коронавирус #казанская ярмарка #вакцинация от гриппа
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