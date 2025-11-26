В Татарстане за шесть лет поголовье коров сократилось на 25 тыс. голов

В Татарстане за шесть лет поголовье коров сократилось почти на 25 тыс. голов. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«К сожалению, в республике за 2019-2024 годы значительно сократилось поголовье коров. В то же время участники мер господдержки показали положительную динамику», – рассказал он.

Так, по словам Махмутова, свыше 1,2 тыс. мини-ферм, которые были построены за эти годы, обеспечили прирост поголовья более чем на 5,3 тыс. коров.

«С получателями субсидий мы подписываем соглашение о том, что они поголовье должны сохранить. И они дают положительную динамику», – подчеркнул он.

В Татарстане личные подсобные хозяйства могут получить субсидии на возмещение части затрат на содержание коров и на строительство мини-ферм молочного направления.