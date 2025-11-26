Личным подсобным хозяйствам Татарстана за год окажут поддержку на 612 млн рублей

Из бюджета Татарстана на поддержку личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в этом году выделено 612 млн рублей, из которых получателям выдано 592 млн рублей, или 97%. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В Татарстане особое внимание уделяется малым формам хозяйствования и в этой работе приоритет отдается личным подсобным хозяйствам. В прошлом году они произвели сельхозпродукцию почти на 106 млрд рублей, что составляет 30% от общего объема произведенной в республике продукции», – сказал он.

Махмутов отметил, что на ЛПХ приходится производство 23% молока, 22% мяса, 85% картофеля, 64% овощей. По данным Росстата, Татарстан в 2024 году занял пятое место по производству продукции сельского хозяйства в ЛПХ. Это на 1% больше, чем в 2023 году, уточнил он.

«Результаты работы личных подсобных хозяйств обусловлены беспрецедентной в масштабах страны бюджетной поддержкой», – подчеркнул замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Господдержка оказывается по пяти направлениям: субсидирование части затрат на содержание коров, коз и козоматок, на строительство мини-ферм молочного направления, на содержание кобыл старше трех лет, на приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок, на приобретение молодняка птицы.

«Основная мера поддержки направлена на содержание дойного стада. Благодаря решению Раиса РТ Рустама Минниханова в этом году из регионального бюджета на эти цели дополнительно выделено 184 млн рублей. С ними общий объем составил 419,6 млн рублей. Ставки на корову были увеличены до 6,3 тыс. рублей и до тысячи рублей – на козоматок», – заметил Махмутов.

По его словам, одно из условий получения субсидий по этому направлению – включение поголовья дойных коров и козоматок в электронную похозяйственную книгу. «По итогам двух отборов субсидии получили более 24,2 тыс. ЛПХ на 415 млн рублей, или 98% от лимита. Просубсидировано свыше 64,9 тыс. коров», – констатировал замминистра.

Махмутов добавил, что для поддержки личных подсобных хозяйств по строительству мини-ферм молочного направления выделено 70 млн рублей. Субсидия выплачивается из расчета 500 тыс. рублей на ферму от пяти коров и 1 млн рублей – на ферму от восьми коров.

«По итогам двух отборов субсидии получили 79 личных подсобных хозяйств на сумму 69,4 млн рублей, или 99% от лимита. Благодаря этой поддержке планируется увеличение поголовья на 350 коров. С получателями субсидий подписано обязательство о сохранении имеющегося поголовья в течение пяти лет», – заявил он.

На субсидии по приобретению товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок в этом году предусмотрено 6 млн рублей. Раисом Татарстана на эти цели дополнительно выделено 10 млн рублей. Таким образом, общий лимит по этому направлению составил 16 млн рублей.

«Субсидия выплачивается из расчета 80 тыс. рублей на товарное поголовье и 90 тыс. рублей на племенное поголовье нетелей и первотелок. По итогам первого этапа отбора субсидии получили 19 ЛПХ на 6 млн рублей, или 100% от лимита», – сказал замминистра.

В Татарстане работают 401 тыс. ЛПХ, ведущих сельскохозяйственную деятельность на личных подворьях.