В Татарстане за шесть лет на инфраструктуру для садоводов выделено более 3 млрд рублей

В Татарстане за шесть лет на приведение в нормативное состояние инфраструктуры садоводческих товариществ было выделено более 3 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В Татарстане с 2017 года проводится работа по приведению в нормативное состояние внешней инфраструктуры садоводческих товариществ. За этот период, учитывая 2022 год, более 3 млрд рублей из республиканского бюджета было выделено на эти мероприятия», – сказал спикер.

Хабипов уточнил, что ежегодно из бюджета Татарстана выделяются 550 млн рублей. В том числе 300 млн рублей направляются на строительство и ремонт дорог к садовым товариществам, 100 млн рублей – на приведение в нормативное состояние электрических линий, 150 млн рублей – на водоводы, обустройство площадок ТБО и размещение на них контейнеров, а также на бурение скважин и установку водонапорных башен.

Таким образом, по его словам, за пять лет удалось установить 261 водонапорную башню, отремонтировать 121 скважину и 261 резервуар, проложить 44 км водопровода, привести в нормативное состояние 498 площадок для сбора ТБО, установить 462 бункера и 1 263 контейнера для сбора отходов, отремонтировать 123 км подъездных дорог, наладить работу 153 км линий электропередачи и 230 комплексных трансформаторных подстанций. «На этот год средства уже выделены», – подчеркнул замминистра.

В Татарстане в 23 районах действуют 950 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Они расположены на 30 тыс. гектаров сельхозземель. На них зарегистрировано 376 тыс. садовых участков. Около 90% садовых некоммерческих товариществ находятся в пригороде Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан на возмещение части затрат по ремонту объектов внутренней инфраструктуры садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ выделил 237 млн рублей.