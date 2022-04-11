Татарстан выделил 237 млн рублей на ремонт инфраструктуры садоводческих товариществ

Татарстан на возмещение части затрат по ремонту объектов внутренней инфраструктуры садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ выделил 237 млн рублей. Об этом сообщила начальник отдела земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода РТ Марина Вавилова в региональной общественной приемной «Единой России».

«Основным условием предоставления субсидий, как и в ранее действующем порядке, является наличие собственных средств у СНТ не менее одной трети стоимости ремонтных работ. То есть из бюджета республики на ремонтные работы выделяется две трети стоимости затрат, не более», – сказала спикер.

По словам Вавиловой, субсидии направляются на ремонт линий электропередач, трансформаторных подстанций, системы водоснабжения и дорог. Но средства предоставляются на ремонт одного из этих объектов внутренней инженерной инфраструктуры. «Субсидии выдаются по результатам отбора, на основании заявок и предложений», – отметила она.

Начальник отдела ведомства подчеркнула, что с 2017 года действует программа субсидированияих товариществ по возмещению части затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инфраструктуры.

В 2020 году ранее действующий порядок предоставления субсидий был отменен. Минсельхозпродом разработан новый порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета, сейчас документ находится на утверждении в Кабинете Министров РТ.

На площадке Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Казани с 11 по 15 апреля пройдет Неделя приемов жителей по вопросам садоводческих и огороднических товариществ.