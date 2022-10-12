В Татарстане за пять ярмарочных дней реализовано сельхозпродукции на 508 млн рублей

В Татарстане за пять ярмарочных дней было реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 507,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Горожане приобрели 6 014,1 тонны овощей, в том числе 4 267,2 тонны картофеля, 73,2 тонны разливного молока, 526,6 тонны мяса, около 300 тонн сахара и 637 тыс. штук яиц», — отметили в министерстве.

Продукцию на сельхозярмарки привозят фермеры 32 районов, агрохолдинги и предприятия, малые формы хозяйствования Татарстана. Задействованы 3 840 единиц автотранспорта.

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки проходят с 10 сентября. В Казани организовано 15 торговых площадок, в Набережных Челнах — две, в Нижнекамске — три. С различной периодичностью ярмарки проводятся в 26 районах.

Работа сельхозярмарок продлится до 24 декабря. Ранее сообщалось, что Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку в Агропромышленном парке «Казань».