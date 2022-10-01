Минниханов посетил сельхозярмарку в Казани и пообщался с покупателями

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня утром посетил сельскохозяйственную ярмарку в Агропромышленном парке «Казань». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Минниханов ознакомился с представленным на ярмарке ассортиментом. Здесь продавались продукты питания, овощи, мясные и колбасные изделия от фермеров и крупных сельхозпроизводителей региона. Сюда приехали предприниматели из Балтасинского, Нурлатского и Сабинского районов.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент РТ осмотрел мясные ряды и овощную продукцию, которую на ярмарку привезли фермеры Сабинского муниципального района. Он также пообщался с покупателями и поинтересовался ценами на мясо. Говядина стоит 450–480 рублей за килограмм, конина — 480–530 руб за килограмм.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Рустама Минниханова сопровождали вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров, генеральный директор ОАО «Агропромышленный парк „Казань“» Олег Власов и другие официальные лица.

Фото: пресс-служба Президента РТ

В этом году осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начали свою работу 10 сентября. Они продлятся до 24 декабря. Сегодня в Казани они были организованы на 15 площадках с 6 часов утра, о чем сообщал «Татар-информ».