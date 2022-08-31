В Татарстане за пять лет количество выдаваемых разрешений на охоту увеличилось на 32% и достигло 37,4 тыс. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков на брифинге в Кабинете Министров республики.

«С увеличением численности животных растет и количество выданных на охоту разрешений. Только за прошлый год было выдано более 37,3 тыс. разрешений. То есть увеличивается доступность для населения охотничьих ресурсов. Основу развития отрасли мы видим в дичеразведении», — заявил спикер.

Батков рассказал, что разведением дичи госкомитет начал заниматься в 2013 году, когда на территорию охотничьего хозяйства «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира» впервые были завезены 50 маралов с Алтая. Работа была организована по программе Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Первые 45 маралов, выращенные в центре, были выпущены в Мамадышском, Алексеевском, Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах. Маралы обжились в новых условиях, и через год у них наблюдали первое потомство. На сегодня уже 12 охотпользователей в республике занимаются их разведением», — отметил он.

Председатель Госкомитета по биоресурсам подчеркнул, что программа дала ощутимые результаты — сейчас в Татарстане в естественной среде обитают около 500 маралов. «Пока численность не позволяет устанавливать квоту, но надеемся, что скоро этот ресурс будет доступен охотникам для добычи», — уточнил он.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по расселению пятнистого оленя: 36 оленей выпущены в Алексеевском и Рыбно-Слободском районах.

Всего на территории Татарстана обитает 81 вид охотничьих животных. Экономическая оценка запасов охотничьих животных республики на данный момент составляет более 2 млрд рублей, о чем сообщал «Татар-информ».