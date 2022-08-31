В Татарстане появились два новых вида охотничьих животных

На территории Татарстана обитает 81 вид охотничьих животных, причем два из них, марал и пятнистый олень, появились совсем недавно. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков на брифинге в Кабинете Министров региона.

«В республике обитают шесть видов копытных, 23 вида пушных зверей, остальные — птицы», — сказал докладчик.

Батков подчеркнул, что в Татарстане растет численность практически всех видов животных, особенно таких ценных, как лось и косуля.

«Мы гордимся, что численность лосей только за год выросла на 13%, косуль — на 25%. Например, в 2012 году лосей было чуть более 6 тыс., сейчас — 13 тыс., косулей — более тысячи, сейчас — свыше 12,7 тыс. особей. Это ресурс, который необходим для нашей республики. Это большая плодотворная работа со всеми охотпользователями», — отметил он.

Председатель Госкомитета по биоресурсам уточнил, что экономическая оценка запасов охотничьих животных республики на данный момент составляет более 2 млрд рублей. Только за последний год этот показатель вырос на 20%, а за десять лет — на 73%.

Охотничьи угодья Татарстана занимают 93% территории республики — это 6 млн 309,4 тыс. гектаров.