В Татарстане за прошлый год ввели рекордные 3,4 млн квадратных метров жилья

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В прошлом году Татарстан побил свой собственный рекорд — было введено в эксплуатацию свыше 3,4 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

«Татарстан сохранил за собой лидерство в Приволжском федеральном округе. Среди регионов страны — шестое место», — отметил министр.

Он добавил, что в целом по году продажи жилья демонстрируют устойчивый рост. По словам Айзатуллина, главным драйвером служат льготные ипотечные программы: количество ипотечных займов выросло на 67,2%, а на первичном рынке рост составил 64,7%.

Ранее, на первом в этом году субботнем совещании в Доме Правительства РТ, которые проводит Раис РТ Рустам Минниханов, стало известно, что в республике строительной сферой будет охвачено 3 тыс. 365 объектов. Также министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин рассказал, что ведомство будет задействовано в реализации 5 национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Экология», «Здравоохранение», «Культура» и «Образование». Напомним, нацпроекты реализуются по всей России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.