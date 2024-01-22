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В Татарстане за прошлый год ввели рекордные 3,4 млн квадратных метров жилья
В прошлом году Татарстан побил свой собственный рекорд — было введено в эксплуатацию свыше 3,4 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.
«Татарстан сохранил за собой лидерство в Приволжском федеральном округе. Среди регионов страны — шестое место», — отметил министр.
Он добавил, что в целом по году продажи жилья демонстрируют устойчивый рост. По словам Айзатуллина, главным драйвером служат льготные ипотечные программы: количество ипотечных займов выросло на 67,2%, а на первичном рынке рост составил 64,7%.
Ранее, на первом в этом году субботнем совещании в Доме Правительства РТ, которые проводит Раис РТ Рустам Минниханов, стало известно, что в республике строительной сферой будет охвачено 3 тыс. 365 объектов. Также министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин рассказал, что ведомство будет задействовано в реализации 5 национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Экология», «Здравоохранение», «Культура» и «Образование». Напомним, нацпроекты реализуются по всей России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.
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