Минстрой Татарстана: 44 республиканские программы за год охватят почти 3,4 тыс. объектов

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В этом году в число республиканских программ осталось прежним — 44. Строительной сферой будет охвачено 3 тыс. 365 объектов. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Четыре программы будут реализованы в сфере жилищного строительства. В этом году необходимо ввести минимум 3 млн 150 тыс. «квадратов», в том числе 1 млн 513 тыс. — по линии индивидуального жилищного строительства, 1 млн 475,3 тыс. — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья, 161,7 тыс. — по программе соципотеки, из которых на арендное жилье отводится 30,8 тыс.

Также будут реализованы 4 программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, четыре программы по линии Минпромторга и Минсельхозпрода будут реализованы выделением субсидий.

В этом году в реализации программы капремонта многоквартирных домов принимают участие 41 муниципальное образование, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

По линии Минобрнауки будут реализованы 4 программы капремонта, которые включают в себя 182 объекта, в том числе 16 учебных корпусов и общежитий, 64 объекта дошкольного и среднего образования, восемь ресурсных центров и 94 пищеблока.

Через Минмолодежи будут выполнены 4 программы, включающие 37 объектов, с общим лимитом 2 млрд 194 млн рублей. Это капремонт и строительство 18 детских оздоровительных лагерей, семи молодежных центров, шести зданий центров психолого-педагогической помощи и ремонт шести подростковых клубов.

По две программы у Минспорта (38 объектов на 1 млрд 254 млн рублей), Минкультуры (21 объект на 617,6 млн), Минздрава (62 объекта на 3 млрд 605 млн) и Минсельхозпрода (25 объектов на 112 млн 797 тыс.).

По одной программе у Минтруда (ремонт 27 стационарных организаций социального обслуживания), Минюста (ремонт двух зданий Мировых судей), Минэкологии (реализация мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, защиты населения и объектов инфраструктуры в период весеннего половодья по 12 объектам), Минлесхоза (ремонт семи административных зданий лесничеств и лесхозов), Госкомитета по архивному делу (ремонт двух помещений муниципальных архивов), Совета муниципальных образований (строительство и ремонт 17 зданий исполкомов поселений), Управления Росгвардии (ремонт 2 подведомственных зданий) и ремонт 18 зданий военных комиссариатов.

Минстрой РТ традиционно отвечает за 5 программ по строительству и обновлению инженерной инфраструктуры, реализуемых Главным управлением инженерных сетей, и республиканскую составляющую по общественным пространствам.