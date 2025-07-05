В Татарстане за последние 12 лет количество многодетных семей выросло в 2,5 раза

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За последние 12 лет количество многодетных семей в Татарстане выросло в 2,5 раза. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова на семейном празднике в парке «Елмай» Казани.

«На сегодня в Татарстане проживает более 55 тыс. многодетных семей. В республике семьям оказываются меры социальной поддержки, их более 60», – сказала она.

Ахметова подчеркнула, что Раис Татарстана Рустам Минниханов уделяет большое внимание вопросам, связанным с семьей, материнством, детством, поддержкой традиционных семейных ценностей и многодетных семей, а также профессиональных династий.