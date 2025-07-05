«Вы подаете пример»: в Казани 12 семей наградили медалью «За любовь и верность»

Снимок 2024 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В парке «Елмай» Казани сегодня состоялся праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Его главным событием стала церемония награждения медалью «За любовь и верность» 12 семейных пар, проживших в браке более 30, 40 и 50 лет.

«С 1 по 8 июля в Татарстане проходит масштабное событие – семейная неделя. И в рамках этой недели по всей республике пройдет более 600 мероприятий, начиная от концертов и фестивалей, заканчивая различными конкурсами. Но одно из самых значимых событий – это чествование семей, вручение медали «За любовь и верность», – рассказала на торжественной церемонии начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова.

Она подчеркнула, что эта награда – символ любви, преданности и взаимоуважения друг к другу.

Начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина добавила, что с каждым годом увеличивается количество семей, проживших в браке 25 и более лет. «Они зарекомендовали себя крепостью семейных устоев, воспитали достойных детей, достойное поколение внуков. Всех мы знаем и всех чествуем. Огромное спасибо за то, что вы подаете пример нашему подрастающему поколению, как нужно жить в браке в мире и согласии», – заявила она.

Студеникина уточнила, что в этом году День семьи, любви и верности выпадает на будний день, вторник, и поэтому его решили отпраздновать в выходной. В России этот праздник отмечается 8 июля на основании указа Президента РФ Владимира Путина.

«Это день поклонения святым Петру и Февронии, но праздник уже давно вышел за рамки религиозного. Он является межконфессиональным праздником. И сегодня среди награждаемых семей – представители совершенно разных национальностей», – заметила Студеникина.

С праздником всех собравшихся поздравил руководитель отдела по вопросам семьи, защите отцовства, материнства и детства Казанской епархии – иерей Ярослав Петрущенков. Он отметил, что такое мероприятие призвано поддержать «самую главную основу общества – семью».

«Семья – это тот фундамент, который нам необходимо вместе в это непростое время сберечь. Мы сегодня поздравляем и чествуем те пары, которые являют нам свой пример доброго супружества», – сказал он.

Среди семей, получивших награды, есть многодетные, а также трудовые династии. Кроме того, в некоторых семьях есть участники специальной военной операции. Так, например, зять Фарида и Наиля Серазетдиновых два года участвовал в спецоперации, после чего был демобилизован из-за ранения.

Серазетдиновы живут в браке уже 47 лет. По словам Фариды, секрет их семейного счастья – в умении слушать и слышать друга. «У нас есть дети и внуки, они нас объединяет, укрепляют семью. На все праздники мы собираемся вместе. По субботам обязательно баня. Дети и внуки приходят на беляши и треугольники», – сообщила она корреспонденту «Татар-информа».

Земфира и Айдар Шаягзамовы вместе уже 44 года. У них две дочери и два внука. «Мы даже не заметили, как прожили вместе столько лет, это как один миг. Мы как одно целое. Нам всегда вместе интересно, мы всегда что-то придумываем. И у нас есть девиз – в единстве сила. Хочется, чтобы наши дети и внуки тоже были продолжателями традиции крепкой дружной семьи. Мне кажется, для Казани характерно то, что все пары долго живут вместе», – поделилась Земфира.

«В нашем окружении все семейные пары – долгожители. Нет разведенных пар», – заметил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Айдар.

На семейном празднике также состоялась регистрация заключения брака. А завершилось мероприятие гимном семьи.