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В Татарстане за полугодие более 36 тыс. семей улучшили жилищные условия
За первые шесть месяцев текущего, 2023 года жилищные условия в Татарстане улучшили свыше 36 тыс. семей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.
Татарстанцы в основном приобретали квартиры и дома, находящиеся в Казани и Набережных Челнах, а также в Нижнекамском, Альметьевском, Пестречинском, Зеленодольском и Лаишевском районах.
Параллельно в республике продолжают активно возводить новые дома. За полгода в регионе на государственный кадастровый учет было поставлено 83 многоквартирных и 6307 индивидуальных жилых домов.
Руководитель Росреестра по РТ Азат Зяббаров заверил, что государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных домов осуществляется в кратчайшие сроки. В максимально краткие сроки ставятся на учет и другие объекты бытовой недвижимости: жилые и садовые дома, индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки, объекты вспомогательного использования и так далее.
Если документы поданы в электронном виде, предусмотренный законодательством срок для постановки на учет составляет три рабочих дня. Если же документы поданы через МФЦ, срок кадастрового учета, регистрации прав и одновременной процедуры (постановки на кадастровый учет и регистрации прав) не должен превышать пяти рабочих дней.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к началу июля программа строительства жилья в Татарстане была выполнена на 75% от плана.
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