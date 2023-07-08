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В Татарстане введено 75% жилья от годового плана
В Татарстане введено 2,3 млн квадратных метров жилья, что составляет 75% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
Он сообщил, что застройщиками коммерческого жилья введено 67% от запланированного объема – это 119 многоквартирных домов. Построенные в рамках программы социальной ипотеки 26 домов составляют 65% от общего объема обязательств.
Кроме того, годовой план в части индивидуального жилищного строительства выполнен на 84% – это 1 млн 265 тыс. кв. метров жилья.
Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе приняли участие Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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