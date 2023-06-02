В Татарстане за неделю взлетели цены на все виды автомобильного топлива

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В Татарстане за неделю с 22 по 29 мая выросли цены на все марки бензина, а также на дизельное топливо. Соответствующие данные приводит Татарстанстат.

Согласно статистике, бензин АИ-92 за неделю подорожал сразу на 24 копейки за литр — с 46,04 до 46,28 рубля за литр. Цена АИ-95 подскочила на 51 копейку за литр — с 49,68 до 50,19 рубля, а стоимость АИ-98 выросла на 38 копеек — с 61,18 до 61,56 рубля за литр.

На фоне резкого увеличения цен на бензин дизельное топливо показало небольшой рост: оно подорожало всего на две копейки за литр топлива — с 54,67 до 54,69 рубля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Правительство РФ рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы избежать дефицита топлива и предотвратить рост цен после решения о сокращении топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов.