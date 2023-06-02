Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане за неделю взлетели цены на все виды автомобильного топлива
В Татарстане за неделю с 22 по 29 мая выросли цены на все марки бензина, а также на дизельное топливо. Соответствующие данные приводит Татарстанстат.
Согласно статистике, бензин АИ-92 за неделю подорожал сразу на 24 копейки за литр — с 46,04 до 46,28 рубля за литр. Цена АИ-95 подскочила на 51 копейку за литр — с 49,68 до 50,19 рубля, а стоимость АИ-98 выросла на 38 копеек — с 61,18 до 61,56 рубля за литр.
На фоне резкого увеличения цен на бензин дизельное топливо показало небольшой рост: оно подорожало всего на две копейки за литр топлива — с 54,67 до 54,69 рубля.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Правительство РФ рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы избежать дефицита топлива и предотвратить рост цен после решения о сокращении топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»