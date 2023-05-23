Reuters: Власти РФ могут запретить экспорт бензина из-за его дефицита

Правительство РФ рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы избежать нехватки топлива на внутреннем рынке, а также предотвратить рост цен после решения о сокращении топливного демпфера для нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой источники в промышленности и Правительстве.

Кроме того, по словам собеседников агентства, российские власти также могут увеличить минимальный объем обязательной продажи автомобильного бензина на товарной бирже.

В апреле Министерство финансов РФ предложило уменьшить топливный демпфер в два раза за период с июля 2023 года по июль 2024-го. В ведомстве уверены, что это поможет бюджету сэкономить 30 млрд рублей в месяц.

Однако эксперты предположили, что в результате прибыльность нефтеперерабатывающих заводов может сократиться вдвое, из-за чего компании повысят оптовые цены, о чем ранее писала газета «Коммерсантъ».

Цены на бензин в России увеличиваются с начала апреля. По информации Reuters, средняя оптовая цена бензина АИ-92 достигла самого высокого уровня с осени 2021 года. К этому, впрочем, привело не только решение о грядущем сокращении субсидий, но и сезонное увеличение спроса из-за ремонтных работ на НПЗ.

Европейский Союз ввел ценовой потолок для российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо и мазут, 5 февраля. Несмотря на это, РФ увеличила экспорт бензина почти на 50% в годовом выражении в I квартале, отправляя его напрямую в Африку.

По оценке представителей отрасли, в апреле и мае экспорт российского бензина в апреле и мае составил около 200 тыс. тонн в месяц по сравнению с 600–700 тыс. тонн зимой. Внутреннее потребление бензина равняется примерно 3 млн тонн в месяц.